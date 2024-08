Leiche nach Schiffsunglück vor Palermo entdeckt

Wie berichtet, ging das 50 Meter lange Schiff mit 22 Menschen an Bord gegen 5 Uhr vor Porticello nahe Palermo unter. Die Luxusjacht „Bayesan“ war mit britischer Flagge unterwegs. An Bord war eine Party organisiert worden, die bis tief in die Nacht gedauert hatte. Ein Boot mit niederländischer Flagge, das in der Nähe war, leistete den Überlebenden erste Hilfe.