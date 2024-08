Schauspieler Harald Schrott: Zurück zu den Wurzeln

Mehr als die Hälfte seines Lebens fern der Heimat

Der 1967 in Innsbruck geborene und in Mutters aufgewachsene Mime gab den „Gerichtsschreiber Licht“ in Anna Bergmanns hochgelobter Inszenierung „Der zerbrochne Krug“ bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs. Hier stand Schrott Seite an Seite mit anderen Schauspielgrößen wie Tobias Moretti, Corinna Harfouch und Sibylle Canonica.