James Morrison riss das Publikum von den Stühlen

Kein Wunder, dass dieses Konzert das Publikum von den Sesseln riss, versprach der Multi-Instrumentalist (neben Trompete beherrscht James Morrison auch Posaune, Euphonium, Flügelhorn, Saxophon, Klavier und wahrscheinlich jedes andere Instrument, dass man ihm in die Hand drückt) doch schon zu Beginn „All of me“. Und hielt dieses Versprechen bis zur letzten und vehement eingeforderten Zugabe ein. Von Standards wie Duke Ellingtons „Caravan“ und George Bassmans „I’m Getting Sentimental Over You“, über Klassiker von Louis Armstrong (natürlich allesamt in den originellen Arrangements des Maestro) bis hin zu Bebop, Traditionals und schließlich Eigenkompositionen, die Morrisons vielfältige Könnerschaft eindrucksvoll unter Beweis stellten.