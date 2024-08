Der Starkregen war schuld am Schaum im Kremsfluss

Sonntagabend hat Schmutzwasser in Nettingsdorf den Lahnbach und in Folge die Krems verunreinigt. Das Abwasser war offenbar durch einen vom Starkregen verursachten Schaden bei Smurfit Kappa, der ehemaligen Nettingsdorfer Papierfabrik, in den Werkskanal gelangt. Der Schaum entzog im Bach kurzfristig Sauerstoff, wodurch einige kleine Fische getötet wurden, erklärte Martin Etzelsdorfer, Leiter des Referats für Wasser und Umweltrecht der BH Linz-Land.