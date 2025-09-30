Breite Allianz drängt auf Schnellbus-Finanzierung

„Das geht in die vollkommen falsche Richtung“

Auch Umweltstadträtin Eva Schobesberger verweist auf die Verantwortung gegenüber den Anwohnern: „Seit Jahren warten die staugeplagten Linzer im Süden auf die versprochene Entlastung durch neue Öffis und die muss auch kommen. Dennoch droht den dringend benötigten Buslinien 13 und 14 im Linzer Süden nun das Aus – aus Spargründen. Gleichzeitig hält man aber daran fest, dass der Bund von der Stadt für Autobahnprojekte fast 70 Millionen Euro bekommen soll. Für den Flughafen wurden aktuell gerade vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Es kann nicht sein, dass gleichzeitig die dringend benötigten, eigenen Öffi-Projekte dem Sparstift zum Opfer fallen. So löst man keine Verkehrsprobleme. Das geht in die vollkommen falsche Richtung – dafür mit Vollgas.“