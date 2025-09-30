Vorteilswelt
Festnahme

Diebstahl in Discounter endete in einer Schlägerei

Oberösterreich
30.09.2025 11:17
Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert
Wüste Szenen spielten sich am Montag vor einem Discounter in Wels ab: Zwei Angestellte und ein Passant hielten zu dritt einen jungen Ladendieb fest, der sich massiv wehrte. Er zog eine Mitarbeiterin an den Haaren zu Boden zog und verpasste ihrem Kollegen einen Schlag ins Gesicht.

Am Montag gegen 16.15 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Lebensmittelgeschäft in Wels gerufen. Ein 29-Jähriger ohne Wohnsitz hatte Lebensmittel in seinen Rucksack gepackt und wollte die Filiale verlassen, ohne zu bezahlen. An der Kassa wurde er von Mitarbeiter angewiesen, die Lebensmittel aus dem Rucksack zu räumen. Er räumte einen Teil davon aus und flüchtete plötzlich zu Fuß aus der Filiale.

Abschürfungen erlitten
Zwei Mitarbeiter konnten ihn vor dem Geschäft anhalten, wobei er handgreiflich wurde und eine Mitarbeiterin mitunter an den Haaren zu Boden zog und dem zweiten Mitarbeiter einen Schlag ins Gesicht verpasste. Gemeinsam mit einem Passanten konnten sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife anhalten. Durch die Auseinandersetzung erlitt der Beschuldigte Abschürfungen im Gesicht, die beiden Mitarbeiter der Filiale erlitten Abschürfungen am Körper. 

In Justizanstalt eingeliefert
Das Diebesgut konnte großteils wiederverkauft werden. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete nach Rücksprache die Einlieferung in die Justizanstalt Wels an.

Folgen Sie uns auf