Donaupokal-Catchen

Festzelt wird für einen Abend zur Wrestlingarena

Oberösterreich
30.09.2025 12:30
Spektakuläre Moves in der Luft: Beim Catchen im Festzelt geht es um Show, Schweiß und jede Menge ...
Spektakuläre Moves in der Luft: Beim Catchen im Festzelt geht es um Show, Schweiß und jede Menge Action.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Die Rückkehr war ein voller Erfolg – jetzt geht’s in die nächste Runde: Nach seinem viel umjubelten Comeback im Vorjahr steht heute, Dienstag, das legendäre Catchen um den Donaupokal auch heuer wieder am Programm des Urfahraner Herbstmarkts. 

0 Kommentare

Die Rückkehr war ein voller Erfolg – jetzt geht’s in die nächste Runde: Nach seinem viel umjubelten Comeback im Vorjahr steht das legendäre Catchen um den Donaupokal auch heuer wieder am Programm des Urfahraner Herbstmarkts. Schon 2024 füllten hunderte Besucher das Festzelt, um dabei zu sein, als die Catcher den Ring eroberten und mit spektakulären Showkämpfen Nostalgie pur aufleben ließen.

Action, Adrenalin & Entertainment
Am Dienstag, 30. September, verwandelt sich das „Wirt4sFest“-Zelt am Urfahraner Donauufer ab 19.30 Uhr erneut in eine echte Wrestlingarena. Wo am Nachmittag noch gemütlich gefeiert wird, thronen am Abend die Seile und Pfosten im Scheinwerferlicht. Dann heißt es: Action, Adrenalin und jede Menge Entertainment.

Strahlende Helden und Bösewichte
Im Mittelpunkt steht nicht nur der sportliche Wettkampf, sondern auch die Show: Strahlende Helden lassen sich vom Publikum feiern, während die Bösewichte mit Provokationen und frechen Sprüchen für Buh-Rufe sorgen. Gilt: Nicht immer gewinnt der Gute, aber am Ende ist es eine Riesengaudi und genau darum geht es.

Ringaction im „Wirt4sFest“-Zelt
Ringaction im „Wirt4sFest"-Zelt(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

„Biersaufende Eierbären“
Besonders in Erinnerung blieb im Vorjahr etwa der gebürtige Linzer Michael „Der Obermacker“ Kovac, der klarstellte: „Ich bin schon lange kein Linzer mehr, weil das sind nur biersaufende Eierbären.“ Seine Worte kosteten ihn eine 50-Euro-Strafe – und sorgten gleichzeitig für lautstarke Reaktionen im Publikum. Genau diese Mischung aus Provokation, Humor und Action macht den besonderen Reiz des Catchens aus. Die Kombination aus Nostalgie und modernem Wrestling verspricht beste Unterhaltung.

Auch die Frauen schenken sich im Ring nichts.
Auch die Frauen schenken sich im Ring nichts.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Tickets an der Abendkassa
Wer also Lust auf einen Abend voller Spannung, lauter Emotionen und spektakulärer Einlagen hat, sollte sich dieses Highlight nicht entgehen lassen. Denn wenn die Catcher den Ring betreten, wird das „Wirt4sFest“-Zelt zur Bühne für ein ganz eigenes Kapitel Jahrmarktsgeschichte. Tickets (20 €) gibt’s online auf oeticket.com oder an der Abendkassa.

Mario Ruhmanseder
Oberösterreich

Donaupokal-Catchen
Festzelt wird für einen Abend zur Wrestlingarena
Krone Plus Logo
Angeln bleibt männlich
Leidenschaft am Haken ist auch oft Gratwanderung
Festnahme
Diebstahl in Discounter endete in einer Schlägerei
Nach Preisverfall
Millionenpleite bei Firma für Photovoltaikanlagen
Nur SPÖ dagegen
Breite Allianz drängt auf Schnellbus-Finanzierung
