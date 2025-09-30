Festzelt wird für einen Abend zur Wrestlingarena

„Biersaufende Eierbären“

Besonders in Erinnerung blieb im Vorjahr etwa der gebürtige Linzer Michael „Der Obermacker“ Kovac, der klarstellte: „Ich bin schon lange kein Linzer mehr, weil das sind nur biersaufende Eierbären.“ Seine Worte kosteten ihn eine 50-Euro-Strafe – und sorgten gleichzeitig für lautstarke Reaktionen im Publikum. Genau diese Mischung aus Provokation, Humor und Action macht den besonderen Reiz des Catchens aus. Die Kombination aus Nostalgie und modernem Wrestling verspricht beste Unterhaltung.