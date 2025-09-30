Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Feel Good Energie“

Österreichs erster Gen Z Stromtarif ist da

Oberösterreich
30.09.2025 13:03
Bezahlte Anzeige
Mit „Feel Good Energie“ – 12 Cent pro Kilowattstunde für 12 Monate, für alle 18- bis 28-Jährigen ...
Mit „Feel Good Energie“ – 12 Cent pro Kilowattstunde für 12 Monate, für alle 18- bis 28-Jährigen – setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen.(Bild: Energie AG)

Als erster Energieversorger im gesamten deutschsprachigen Raum bringt die Energie AG einen Stromtarif exklusiv für die Generation Z auf den Markt. Unter dem Namen „Feel Good Energie“ zahlen alle 18- bis 28-Jährigen 12 Cent pro Kilowattstunde für 12 Monate (Arbeitspreis brutto) – ein starkes Signal in Zeiten, in denen hohe Energiekosten gerade junge Haushalte besonders belasten.

In der aktuellen Kampagne spielen singende Steckdosen die Hauptrolle. Dahinter steckt mehr als ein Marketing-Gag: Die Energie AG will Leichtigkeit in den Alltag junger Menschen zurückbringen.

Zitat Icon

„Die Sorgen über Krieg, Desinformation und die nahende Klimakatastrophe überlagern den Alltag der jungen Menschen der Gen Z“,

erklärt Karin Strobl, Leitung Konzern- und Marketingkommunikation.

Und weiter: „Das war für uns ein Auslöser, diesen einzigartigen Stromtarif ,Feel Good Energie‘ zu entwickeln und ihnen damit ein Stück Leichtigkeit zurückzugeben.“

Gen Z zwischen Druck und Engagement

Die Generation Z ist heute mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Viele fühlen sich von Fake News, Hass im Netz und einer Flut an Informationen überfordert. Gleichzeitig ist ihr Engagement für Klima, Gesellschaft und Zusammenhalt stärker als je zuvor. Genau hier will die Energie AG ansetzen: mit einem Tarif, der Entlastung bringt – finanziell und emotional.

Mehr als nur ein Stromtarif

„Feel Good Energie“ ist nicht bloß ein günstiger Preis, sondern ein klares Bekenntnis zu den Bedürfnissen einer ganzen Generation. Ein Stück Sicherheit in unsicheren Zeiten, ein Beitrag zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Damit wird die Energie AG nicht nur zum Vorreiter am Markt, sondern auch zu einem Partner, der jungen Menschen zuhört.

Jetzt anmelden – für die ersten 300 Kund:innen gibt’s sogar eine Weekender-Bag gratis dazu! Mehr Informationen gibt‘s unter www.energieag.at/feelgood.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
147.108 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
137.938 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.855 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1335 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1087 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Lenker abgestürzt
Feuerwehr musste zum Unfallwrack absteigen
Im Lebensmittelhandel
Durch Unimarkt-Aus steigt die Marktkonzentration
Schwer verletzt
Pensionistin mit Auto gegen Baum geschleudert
„Feel Good Energie“
Österreichs erster Gen Z Stromtarif ist da
Donaupokal-Catchen
Festzelt wird für einen Abend zur Wrestlingarena
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf