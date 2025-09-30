Österreichs erster Gen Z Stromtarif ist da

Als erster Energieversorger im gesamten deutschsprachigen Raum bringt die Energie AG einen Stromtarif exklusiv für die Generation Z auf den Markt. Unter dem Namen „Feel Good Energie“ zahlen alle 18- bis 28-Jährigen 12 Cent pro Kilowattstunde für 12 Monate (Arbeitspreis brutto) – ein starkes Signal in Zeiten, in denen hohe Energiekosten gerade junge Haushalte besonders belasten.
In der aktuellen Kampagne spielen singende Steckdosen die Hauptrolle. Dahinter steckt mehr als ein Marketing-Gag: Die Energie AG will Leichtigkeit in den Alltag junger Menschen zurückbringen.
„Die Sorgen über Krieg, Desinformation und die nahende Klimakatastrophe überlagern den Alltag der jungen Menschen der Gen Z“,
erklärt Karin Strobl, Leitung Konzern- und Marketingkommunikation.
Und weiter: „Das war für uns ein Auslöser, diesen einzigartigen Stromtarif ,Feel Good Energie‘ zu entwickeln und ihnen damit ein Stück Leichtigkeit zurückzugeben.“
Gen Z zwischen Druck und Engagement
Die Generation Z ist heute mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Viele fühlen sich von Fake News, Hass im Netz und einer Flut an Informationen überfordert. Gleichzeitig ist ihr Engagement für Klima, Gesellschaft und Zusammenhalt stärker als je zuvor. Genau hier will die Energie AG ansetzen: mit einem Tarif, der Entlastung bringt – finanziell und emotional.
Mehr als nur ein Stromtarif
„Feel Good Energie“ ist nicht bloß ein günstiger Preis, sondern ein klares Bekenntnis zu den Bedürfnissen einer ganzen Generation. Ein Stück Sicherheit in unsicheren Zeiten, ein Beitrag zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Damit wird die Energie AG nicht nur zum Vorreiter am Markt, sondern auch zu einem Partner, der jungen Menschen zuhört.
Jetzt anmelden – für die ersten 300 Kund:innen gibt’s sogar eine Weekender-Bag gratis dazu! Mehr Informationen gibt‘s unter www.energieag.at/feelgood.