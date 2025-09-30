Österreichs erster Gen Z Stromtarif ist da

Als erster Energieversorger im gesamten deutschsprachigen Raum bringt die Energie AG einen Stromtarif exklusiv für die Generation Z auf den Markt. Unter dem Namen „Feel Good Energie“ zahlen alle 18- bis 28-Jährigen 12 Cent pro Kilowattstunde für 12 Monate (Arbeitspreis brutto) – ein starkes Signal in Zeiten, in denen hohe Energiekosten gerade junge Haushalte besonders belasten.