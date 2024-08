Am Eisenberg kann jetzt Wein getankt werden

Die Idee ist nicht neu, aber gut: In Österreich wurde bereits 2015 in Salzburg die erste Weintankstelle eröffnet, in südlichen Ländern ist das System bei Winzern etabliert und erfreut sich bei vinophilen Kunden größter Beliebtheit. Bei ihren Italien- und Kroatienurlauben ist auch das Winzer-Ehepaar Regine und Hans Polczer auf das Modell „Tankstelle“ aufmerksam geworden. Es wurde getüftelt und probiert, um die eigens gebaute Zapfsäule zu perfektionieren. Seit wenigen Tagen kann jetzt auch zum ersten Mal im Burgenland Wein getankt werden, am Hof der Familie in Eisenberg an der Pinka.