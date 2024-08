Zerstörung und Verwüstung: Österreich unter Wasser

Aufräumarbeiten in NÖ werden fortgesetzt

Nachdem Hollabrunn (NÖ) schon am Freitag zum Katastrophengebiet erklärt wurde, ging dort auch am Samstag wieder Starkregen nieder. Seit Sonntagfrüh geht das Aufräumen weiter. In Hollabrunn waren noch einige Feuerwehren mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Ebenfalls im Einsatz standen die Helfer im Bezirk Neunkirchen, wo Starkregen am Samstag Überflutungen verursacht hatte. Nach Unwettern rückte die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag auch im Bezirk Amstetten aus, um Keller auszupumpen und Bäume von Straßen zu entfernen.