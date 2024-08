Nacht durchgeschuftet, Bangen vor weiterem Regen

Auf Hochtouren laufen weiterhin die Aufräumarbeiten nach den Vermurungen und Sturzfluten in St. Anton am Arlberg in Tirol. Der einstige Austragungsort der Ski-WM gleicht nach wie vor einer riesigen Baustelle. Die ganze Nacht wurde gearbeitet und gebaggert – auch am Sonntag packen 350 Einsatzkräfte mit an. Mit Sorge blickt man auf den Wetterbericht.