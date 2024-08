Feuer am (Atom)Dach

Die Welt ist alarmiert. Israel hatte Ende Juli den tödlichen Angriff auf Hisbollah-Kommandeur Schukr in Beirut eingestanden. Der Iran macht Jerusalem für den gewaltsamen Tod des Hamas-Führers Hanija in Teheran verantwortlich. Erwartet wird der Gegenschlag nun zugleich aus dem Iran, Irak, Libanon, Jemen und Syrien. Der Ernst der Lage ließ sich zuletzt an den Kapitalmärkten ablesen: Japans Börse erlebte ihre rasanteste Talfahrt seit 35 Jahren. Gold markierte ein neues All-Time High bei 2500 US-Dollar. Ein Indikator für die große Furcht vor einem großen Krieg.