Zwei Brüder und ihr Weg nach Jerusalem

Was bedeutet das Wunder von Jerusalem?

„Ich bin nicht in Jerusalem gewesen“, antwortete jener. „Wie du es vorausgesagt hast, kam ich von dem Weg ab und habe mich verirrt. Wie du es vermutet hast, haben mich Räuber überfallen und mir den Arm mit Stangen gebrochen. Am Biss einer Schlange meinte ich gar zu sterben, so sehr hatte mich das Fieber geschüttelt. Doch bin ich auf meinem Weg geblieben. Plötzlich, ich weiß nicht, wie es kam, verspürte ich kein Bedürfnis mehr, in Jerusalem anzukommen. Auf einmal fühlte ich ein unbändiges Glück, eine herrliche Lust zu leben. Ich hatte immer nur Jerusalem vor Augen, nicht den verdorrten Baum an der Straße, die verbrannten Felder, die bitteren Berge und ausgetrockneten Flüsse. Ich hatte immer nur das Grab Christi vor Augen und das vermeintliche Wunder. Nicht das Lachen des Kindes, das mir ein Stück Brot von seinem gab. Nicht den Greisen, der mir den Arm verband und mich in seiner Hütte aufnahm. Nicht den kastilischen Jungen, der mich im Spiel auf der Oud unterwies, und nicht den sterbenden Soldaten, der mich tröstete, anstatt ich ihn. Da wusste ich, dass das Wunder von Jerusalem etwas Anderes bedeuten musste. Da erkannte ich, dass man sein Ziel nicht erreichen muss, um ein geglücktes Leben zu leben.“