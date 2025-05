Nach Antrittsbesuch: Wiederkehr erwünscht

Bei Christoph Wiederkehr, der sich schon als Bildungsstadtrat in Wien für Deutschkurse starkgemacht hatte, stieß die Vorarlberger Landesrätin mit dieser Forderung auf offene Ohren. „Deutsch ist die Eintrittskarte in unsere Gesellschaft“, meinte er. Auch in Zukunft will er auf frühe Deutschförderung setzen. Was die Schulabbrecher angeht, sei jeder Abbrecher einer zu viel. Es brauche mehr Angebote zum Nachholen von Pflichtschulabschlüssen. Zudem werde die Einführung einer „Mittleren Reife“ vorbereitet. „Damit wollen wir sichergehen, dass jeder Schulabgänger Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch hat.“