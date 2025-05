Im Achtelfinale war für Julia Grabher Endstation

Für ÖTV-Ass Julia Grabher kam beim mit 115.000 US-Dollar dotierten WTA-125-Turnier in Parma (It) im Achtelfinale das Aus. Die Dornbirnerin, die in der WTA-Weltrangliste derzeit auf Platz 162 geführt wird, war mit einem glatten Sieg in der Qualifikation ins Hauptfeld gekommen und mit einem kräfteraubenden Dreisatzsieg in der ersten Runde ins Turnier gestartet. Im Achtelfinale hatte sie es mit der auf Nummer acht gesetzten Rumänin Irina-Camelia Begu (WTA-83) zu tun. Gegen die routinierte 34-Jährige startete sie wie der Blitz. Grabher verwertete ihre beiden Breakbälle, holte sich den ersten Durchgang mit 6:1.