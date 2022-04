„Glück hat auch mit Wertschätzung zu tun“

Schneider: Wir leben in einer aus den Fugen geratenen Welt. Die guten Jahre sind vorbei. Hilft da die Erinnerung an eine geglückte Kindheit? Gibt das Trost?

Neuschmid-Gross: Man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht verliert. Mich wühlt das oft sehr auf. Dieser Gedanke, dass alles möglich ist, wenn man es nur will, macht die Leute krank. Wir sind von permanentem Stress und einer so unguten Gier umgeben. Was mich tröstet ist das, was ich habe. Das Zuhause, meine Familie, mein Mann. Es ist das Naheliegende, das Kleine, was mir wirklich Kraft gibt. Ich achte sehr darauf, mich nicht verleiten zu lassen, gerade durch die Medien, die alles so unglaublich aufbauschen und ins Negative ziehen. Aber auch da bin ich sehr ambivalent. So bald ich in der Öffentlichkeit bin, kratzt das wieder alles an mir. Ich mische mich ein, muss auch noch was dazu sagen und verliere dadurch wieder an Freiheit. Dann ist wieder diese Ambivalenz da. Auf der einen Seite bin ich ein Feigling, ein unsicherer Mensch, habe Angst vor allem Neuen, auf der anderen Seite, wenn ich wirklich den Mut habe, etwas in die Tat umzusetzen, fühle ich mich stärker als alle zusammen. Dann frage ich mich: Warum tust und machst du nicht mehr aus dir? Nur der Blick und die Beobachtung meiner Kinder zeigt mir dann, dass sie eigentlich schon ganz fertig auf diese Welt gekommen sind und ich nur noch an den Rändern etwas bewegen kann.