Polizei will Schüler Großeinsatz verrechnen

Die Vorarlberger Polizei musste in der jüngsten Vergangenheit mehrfach nach Drohungen an Schulen ausrücken, teils mit erheblichem Aufwand. Zuletzt kam es am Dienstag an einer Dornbirner Mittelschule zu einem Vorfall, der die Evakuierung der Schule nach sich zog. Die Polizei teilte mit, man habe die Verantwortlichen allesamt ermitteln können. Man prüfe, ob diese für die Einsatzkosten zur Verantwortung gezogen werden können.