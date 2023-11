Jedes Leben ist mehr als ein Roman wert

Lob gab’s von Kaiser Franz Josef

Beim über neunzigjährigen Onkel Ludwig machten wir uns heimlich über den Eierlikör her, während er wie jedes Jahr die Geschichte seiner Begegnung mit Kaiser Franz Josef erzählte, der am 10. August 1881 den ersten „Bell’schen Sprechtelegrafen“ der Monarchie in Dornbirn in Betrieb genommen hatte. Onkel Ludwig habe dem Kaiser ein Gedicht aufsagen dürfen, worauf der „Schön, schön!“ gesagt habe. Wenn Onkel Ludwig zu der Stelle mit dem „Schön, schön!“ kam, begann er zu weinen.