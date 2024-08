China will Einreisende auf Mpox-Virus überprüfen

Gesundheitsnotstand ausgerufen

Wie berichtet, hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Mittwoch wegen der Ausbreitung der Viruskrankheit in Afrika die höchste Alarmstufe ausgerufen (siehe Video oben) – zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren. Grund ist ein Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, der sich auch auf Nachbarländer ausgebreitet hat. Symptome der Krankheit sind unter anderem Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge mit Bläschen, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten.