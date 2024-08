Jetzt erst recht: Party pur an der Traisen!

Tragödie verhindert, jetzt wird gefeiert

Auch für Innenminister Gerhard Karner ist die Botschaft klar: „Wir werden weiter Feste feiern. Es ist uns in den letzten Tagen gelungen, eine Tragödie zu verhindern. Seitdem haben wir alles Menschenmögliche getan, damit ein friedliches Frequency über die Bühne gehen kann“, so Karner bei seiner Stippvisite am Festivalgelände. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nach den jüngsten Vorfällen ordentlich nachgeschärft, die Polizeipräsenz erhöht und Spezialkräfte in den Dienst gestellt. „Das Einsatzkonzept wurde in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut und adaptiert“, sagt Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler.