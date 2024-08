Clemens J. Setz: Als Twitter noch ein Gedicht war

Mit einem gewissen Level an Wehmut blickt der steirische Literaturstar auf eine kurze, aber intensive Phase der Neuinterpretation von Lyrik zurück – eine Zeit, in der es nicht nur Setz so schien, als könnte das Internet neue literarische Experimente befördern. Stattdessen wurde es abgelöst von #booktok, das dem Medium Buch zwar einen Weg in die Zukunft weist – jedoch in der kommerzigsten Form, die denkbar ist.