Veilchen an der Spitze – Krems im Tabellenkeller!

Mit einem 2:0-Sieg über Gloggnitz haben die Young Violets die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Doppeltorschütze Philipp Hosiner war Man of the Match. Immer noch auf einen Punktgewinn wartet Krems – die Fallmann-Elf verlor bei Donaufeld 2:3. Im Video gibt es die Highlights vom Wochenende.