FC Pinzgau kommt in Monster-Monat nicht vom Fleck

Aufgrund der witterungsbedingten Spielverschiebung zwischen den Westligisten FC Pinzgau und Lauterach hatten die beiden Klubs ein kurzes Osterwochenende. Freitag spielten die Saalfeldener in der regulären Runde, gestern folgte die Nachtragspartie. Das 0:0 war das dritte Remis für die Truppe von Trainer Florian Klausner in Folge. „Es ist genau das Spiel gewesen, das ich mir erwartet habe“, sprach der Coach die defensive Spielweise der Vorarlberger an. Die eigenen Torchancen konnten die Hausherren nicht verwerten.