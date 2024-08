Österreichische Hilfe für Swift-Konzerte in London

Nach den nur knapp verhinderten Anschlägen auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien laufen die Ermittlungen der heimischen Behörden weiter auf Hochtouren. Besonders interessiert an den Erkenntnissen ist auch der britische Geheimdienst. Immerhin soll die Tour des US-Stars am Donnerstag in London fortgesetzt werden. Bei fünf Konzerten im ausverkauften Wembley-Stadion herrscht nach der Messerattacke in Southport – Ende Juli erstach ein 17-Jähriger drei kleine Mädchen bei einer Taylor-Swift-Tanzveranstaltung – und eben den Verhaftungen in Österreich entsprechend Großalarm.