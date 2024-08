Italien ächzt unter gewaltiger schwüler Hitzewelle

Ein Ende ist in Sicht

Meteorologen zufolge soll die Hitzewelle noch bis Sonntag anhalten. Besonders heiß soll der Mittwoch werden. An diesem Tag gilt die höchste Hitze-Warnstufe in 22 Städten. Danach wird in einigen Regionen, besonders im Norden, eine leichte Abkühlung mit erträglicheren Temperaturen erwartet. Diese könnte mit Unwettern und starken Gewittern einhergehen.