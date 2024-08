Royaler Bruderzwist: Jedem Kain sein Abel

Der vielleicht entscheidende Schnitt in der Beziehung der Brüder war Harrys 2023 veröffentlichte Autobiografie „Spare“, in der er schonungslos und offen mit seiner Lebensrolle im Hause Windsor abrechnete und dabei zur Persona non grata im Königshaus wurde. „Ich war der Schattenmann, der Plan B der Familie“, liest eine Stimme aus dem Off aus dem Buch, „ein Ersatzteil, von dem man vielleicht einmal eine Niere, eine Bluttransfusion oder Knochenmark benötigen würde.“ Nicht zuletzt die Rolle des royalen Reservisten machte Harry zum Erzfeind seines größeren Bruders. Detailliert wird die sehr menschliche Erziehung von Lady Diana reflektiert, die wie eine Löwin gegen die Kühle des restlichen Königshauses ankämpfte.