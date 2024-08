Trumps Büro: Iran hackte interne Kommunikation

Hacker kaperten Konto von ehemaligem politischen Berater

Die Trump-Kampagne bezog sich bei ihrer Mitteilung auf einen Bericht des US-Konzerns Microsoft vom Freitag, wonach Hacker, die mit der iranischen Regierung in Verbindung stünden, im Juni versucht hätten, auf das Konto eines „hochrangigen Offiziellen“ der US-Präsidentschaftskampagne zuzugreifen. Die Hacker hätten demnach ein Konto übernommen, das einem ehemaligen politischen Berater gehörte, und es dann benutzt, um den Offiziellen anzugreifen, so der Bericht, in dem keine Details über die Identität der Zielperson genannt worden war.