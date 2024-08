Italien will Vespa als nationales Erbe schützen

Bald begann der Siegeszug der Vespa um die halbe Welt – bis nach Hollywood. Auf einer Vespa war das Traumpaar Gregory Peck und Audrey Hepburn in dem Erfolgsstreifen „Ein Herz und eine Krone“ aus dem Jahr 1953 durch Rom geknattert – Fahrtwind in den Haaren, Lebenslust in den Augen. Als Liebeserklärung an die italienische Roller-Ikone ging die Szene ins kollektive Gedächtnis Italiens ein. Noch heute ist es in Rom und Neapel leichter, mit dem Motorroller voranzukommen, als per Bus oder Auto.