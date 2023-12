Piaggio gewinnt letzten Rechtsstreit um die Vespa!

Piaggio berief vor dem Gericht der Europäischen Union dagegen Berufung ein - und gewann: vor wenigen Tagen hoben die Luxemburger Richter das EUIPO-Urteil auf und konstatierten der Marke Vespa ausreichende „Unterscheidungskraft“. Piaggio hatte eine Reihe Punkte angeführt, die den Vespa-Sonderstatus belegen sollten: Meinungsumfragen, Absatzdaten, die Verbreitung von Vespa-Fanklubs in mehreren Ländern, die Präsenz des Rollers im New Yorker Museum of Modern Art sowie den Fünfzigerjahre-Kultfilm „Ein Herz und eine Krone“ mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Das brachte die Richter dazu, den einmaligen Charakter des italienischen Rollers und damit die weltweite Erkennbarkeit festzustellen. Punkt.