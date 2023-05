Warum Vespas längst zum Kult geworden sind

Die Vespa gilt - seit nun bald acht Jahrzehnten - nicht nur als beliebtes Fortbewegungsmittel, sie ist längst zum Kult geworden, knapp 20 Millionen Roller wurden weltweit bereits verkauft. Übrigens: In keinem anderen Land kann Vespa auf einen so hohen Marktanteil verweisen wie in Österreich. Graz nimmt dabei eine große Rolle ein - schließlich gilt die Murmetropole als Vespa-Hauptstadt Österreichs.

Am 23. April 1946 wurde die Vespa vom italienischen Unternehmen Piaggio zum Patent angemeldet. Seitdem erobert der Roller Straßen auf der ganzen Welt.

Die Verkaufsrekorde halten an: Bei den Rollern gab es bei den Verkäufen 2022 in Österreich einen Dreifachsieg für die Vespa. Von der GTS 300 wurden 3133 Stück verkauft, von der GTS 125 2425 Stück, von der Primavera 1257. Auf Rang vier: Honda PCX mit 525 Stück.