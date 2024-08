Aktuell nur noch zwei Bundes-Asylheime in OÖ

Still und heimlich wurden in den vergangenen Monaten gleich mehrere Bundes-Asylheime in Oberösterreich stillgelegt. „Die Ankunftszahlen sind rückläufig. Daher konnten wir im Laufe des ersten Halbjahres die Einrichtungen in Oberösterreich stark reduzieren“, bestätigt Thomas Fussenegger, Sprecher von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU).