Reichlich Zündstoff in hitzigem Salzburger Derby

Aber auch auf dem Feld ging es heiß her. Die Pongauer hatten im ersten Heimspiel der Saison anfangs klar das Heft in der Hand. Kuksenko brachte die Truppe von Thomas Schnöll verdient 1:0 in Front. Zu diesem Zeitpunkt saß der Übungsleiter jedoch gar nicht mehr auf der Bank, in Minute 23 gab’s für ihn die Rote Karte. „Betreten des Spielfeldes wurde mir gesagt“, so Schnöll. Der generell unzufrieden mit dem Schiedsrichter-Gespann war. Nach dem Ausgleich (Kircher versenkte den Ball unglücklich im eigenen Tor) sorgte Kahrimanovic für den 2:1-Endstand.