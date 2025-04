Betrugsermittlungen bei Pinzgauer Hotel-Deals

Rund um eine Firmenpleite im Hotel-Sektor in Kaprun kam es zu Ermittlungen der Kriminalpolizei im Pinzgau. Es wird in Richtung Betrug ermittelt, bei Hotelverkäufen sollen die Verkäufer geprellt worden sein. Zwei Hotels in Kaprun sollten um Millionenbeträge verkauft werden, es floss aber niemals Geld.