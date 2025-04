„Haft-Urlauber“ vor Flucht ins Ausland gefasst

Der Freigang als Weg zur Flucht ins Ausland – diesen Plan hatte ein österreichischer Häftling geschmiedet. Der Mann saß wegen Gewalt- und Drogendelikten in der Justizanstalt Salzburg. In diese kehrte er seit seinem Freigang am 10. März nicht mehr zurück. Ehe am Mittwoch, 2. April, die Handschellen für ihn klickten.