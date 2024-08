Lieferings erster Dreier hat einen Schönheitsfleck

Nach einer guten ersten Hälfte lagen die Mozartstädter souverän mit 4:1 in Front. Der Beginn der zweiten wurde verschlafen – nur mehr 4:3. Selbst nach Janos 5:3 kehrte keine Ruhe ein, Lafnitz kam abermals heran, vergab in der Nachspielzeit gar eine Topchance auf den Ausgleich. So kam die Beichler-Elf mit einem blauen Auge und den drei Punkten davon.