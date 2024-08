Nur der Hexer ließ den König bei 0:1 ergrauen

Der Druck war schon zu spüren. Nach dem verlorenen Start-Hit in der Salzburger Liga wollte Hallein unbedingt gegen Eugendorf anschreiben, um nicht früh den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Schließlich warten demnächst noch makellose Grödiger. Am Ende siegten die Lessacher-Boys 1:0. Das lag aber zuvorderst am reaktivierten Gäste-Hexer Meißnitzer (37) im Tor. „Der hat locker acht Sitzer rausgeholt“, wusste Eugendorf-Sportchef Kopleder. „Da werde ich pro Spiel um 20 Jahre älter und kriege graue Haare. Jetzt schaue ich aus wie der Krankl“, kommentierte Hallein-Pendant König (38) nach dem Sieg.