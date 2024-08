Besinnt euch eurer Menschlichkeit

In diesem Jahr kam es in Nagasaki zu einem diplomatischen Konflikt wegen der Ausladung Israels, und viele Länder schickten daher keine Botschafter. Dabei ist das Erinnern gerade jetzt so wichtig -in einer Zeit, in der die Atomgefahr durch den immer explosiveren Nahost-Konflikt oder Russlands atomare Drohungen gegen die Ukraine größer denn je ist.