Kosovar wollte Wohnwagen-stehlen – ertappt

Dieb gab an, Freund einen Gefallen zu machen

Bei der Einvernahme gab der Ertappte an, dass ein Bekannter aus Montenegro den Wohnwagen gekauft hätte. Er wolle den Wohnwagen Richtung Kosovo mitnehmen. Der Dieb versuchte also, mit einem Gefallen für den Freund zu argumentieren. Die Polizei nahm daraufhin mit Unterstützung des Landeskriminalamts Kontakt zu deutschen Behörden auf. Der Mann wird angezeigt.