Sorge um Wiens Ruf als Ziel für große Stars

An einen dauerhaften Imageschaden für die Stadt glaubt Kettner nicht. Wien sei „eine der sichersten Städte der Welt“, das habe gerade das Aufdecken der Anschlagspläne bewiesen. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke räumt allerdings ein, dass man das Ausmaß der Folgen „zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzen“ könne. In seinem Büro verweist man aber auf die kommenden vier Konzerte der britischen Band Coldplay, deren Vorbereitung weiter nach Plan läuft, was beweise: „Wien ist eine sichere Stadt, in der auch in Zukunft sichere und großartige Veranstaltungen über die Bühne gehen werden.“