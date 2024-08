Temu-Gründer Colin Huang nun reichster Chinese

Früher Mitarbeiter von Google in China

Gründer Huang, ein Ex-Mitarbeiter von Google in China, steht mit seinem Milliardenvermögen auf Platz 25 der reichsten Menschen der Welt, so Bloomberg. Er hatte Pinduoduo 2015 gegründet. Temu folgte 2022 in den USA; es folgten die Märkte Europa und Lateinamerika. In Europa hat Temu nach eigenen Angaben rund 75 Millionen aktive Nutzer pro Monat.