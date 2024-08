Ukrainische Überraschung: Kreml in Erklärungsnot

Russland wird nun versuchen, diese Blamage auszumerzen und wohl russische Streitkräfte in die Region verlegen. Eventuell so viele, dass der Druck auf die Front im Donbass gemindert werden kann. „Dort hat sich die Lage zuletzt ziemlich zugespitzt“, erklärt Reisner. „Der Erfolg in der Region Kursk kommt also zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Ukraine.“ Nun müsse das Gebiet, in das man relativ rasch vorgedrungen ist, aber auch gehalten werden.