Schwere Angriffe verbreiten Schrecken in Russland

Tote in russischen Grenzregionen

Am Dienstag hatte Russland nach eigenen Angaben ukrainische Vorstöße auf Kursk weitab vom Frontverlauf abgewehrt. „Nachdem sie erhebliche Verluste erlitten hatten, zogen sich die Reste der Sabotagegruppe auf ukrainisches Territorium zurück“, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums am Dienstag. Russland habe Artillerie, Kampfflugzeuge und Drohnen eingesetzt, um den Angriff zurückzuschlagen. Nach russischen Angaben sollen bis zu 300 ukrainische Kämpfer an dem Angriff auf die Ortschaften Nikolajewo-Darjino und Oleschnja beteiligt gewesen sein. Die Männer seien von Panzern unterstützt worden. Der Gouverneur von Kursk, Alexej Smirnow, erklärte, der Angriff sei abgewehrt worden, die Lage an der Grenze sei jedoch weiterhin „schwierig“. Behörden zufolge wurden fünf Menschen getötet, darunter zwei Sanitäter. Mindestens zwanzig Menschen seien verletzt worden, darunter sechs Kinder.