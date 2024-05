Strandclub auf Mallorca stürzt ein – mehrere Tote!

Das Drama auf der spanischen Insel ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20 Uhr an der Playa de Palma auf Höhe des Balneario 1. Schwere Gebäudeteile sollen direkt auf die Terrasse des Restaurants gestürzt sein, berichtet die deutsche „Bild“. Die Feuerwehr vermutet mehrere Personen unter den Trümmerteilen. In dem zweistöckigen Gebäude befand sich der beliebte „Medusa Beach Club“.