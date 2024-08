ÖVP und FPÖ feiern das Aus der Letzten Generation

Global 2000: „Wichtiges Thema in Vordergrund gerückt“

Auch wenn die Aktionen der „Letzten Generation“ umstritten waren, hätten sie doch ein wichtiges Thema in den Vordergrund gerückt: Die rasch voranschreitende Klimakrise, so Global 2000 in einer Aussendung. Die Klimabewegung würde die Gesellschaft weiter aufrütteln.