Würstelstände wegen Einwegpfand in Existenzangst

Die Standler fordern eine Befreiung von der Rücknahmepflicht für Betriebe mit weniger als 25 Quadratmetern. Ein entsprechender Antrag des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands vom April wurde in der Wirtschaftskammer von allen Fraktionen einstimmig angenommen. Weil das Umweltministerium darauf nicht reagierte, soll nun mit einem offenen Brief an Ministerin Leonore Gewessler Druck aufgebaut werden, in dem vor „unwiderruflichem Schaden“ für „das kulturelle Erbe, das in unseren Würstelständen lebt“, gewarnt wird.