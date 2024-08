Duell bis zur letzten Kurve

Vielleicht läuft am Ende wieder alles auf ein Duell in der letzten Kurve hinaus, von denen es in den letzten Jahren einige gab. „Die Schlussattacken in Spielberg sind legendär! Da waren schon einige Klassiker dabei“, so Bradl. Mit derartigen Szenen konnte der Red Bull Ring auch die Herzen der Fans im Sturm erobern. Über 170.000 sollen auch heuer wieder nach Spielberg pilgern.