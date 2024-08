Gefährliche Verfolgungsjagd durch Graz

Gegen 15 Uhr ging am Freitag ein Notruf ein. Grund dafür war ein Autolenker, der mit seiner unsicheren und riskanten Fahrweise Menschen gefährden würde, das teilte die Pressestelle der Polizei am Dienstag mit. Mehrere Streifen wurden alarmiert. Der Lenker war am Dietrichsteinplatz unterwegs und setzte seine Fahrt Richtung Kaiser Josef Platz/Glacisstraße fort. Nach kurzer Verfolgung konnte der Flüchtige in der Petersgasse angehalten werden.