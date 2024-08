Die Gewalt des rechtsextremen Mobs

Doch ebenso wenig kann man die Welle an Gewalt und Hass fassen, die sich über das ganze Land zieht. Diesen rechtsextremen Sumpf, der die tragische „Gelegenheit“ ergriff, um mit wilden Spekulationen und Lügen die Menschen aufzuhetzen und zur gewaltbereiten Selbstjustiz auf den Straßen aufzurufen. Wie in so vielen anderen Ländern auch hier unter der überheblichen Anmaßung, im Namen des Volkes zu sprechen. Ein Volk, in dem sie doch nur eine verachtenswerte Minderheit sind.