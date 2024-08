Klein-Lkw fing Feuer: drei Stunden Totalsperre

Kurz nach 7 Uhr Samstagfrüh geriet der Transporter eines Bosniers am Knoten Pongau in Salzburg in Brand. Die anrückenden Feuerwehren aus Werfen und Pfarrwerfen hatten alle Hände voll zu tun. Die Tauernautobahn musste mehrere Stunden, teils komplett gesperrt werden.