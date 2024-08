Stau auf der A10: Zwei Stunden Zeitverlust

„Der Stau reicht derzeit über Hallein zurück“, meldete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler von der Tauern Autobahn (A10). Am Samstagmorgen entwickelte sich die Achse vom A1, Grenzübergang am Walserberg – A10 – A11, Grenzübergang Karawankentunnel zur staureichsten Transitroute. Schon seit den Morgenstunden kamen die Autofahrer am Grenzübergang Walserberg nur langsam voran. Kurz nach 7:00 Uhr blockierte dann ein brennendes Fahrzeug die A10 zwischen Werfen und Pongau.